Gevluchte oud-president Georgië: 'Nederland is een paradijs'

2 uur geleden in BINNENLAND

Michail Saakasjvili, oud-president van Georgië en oppositieleider in Oekraïne, is naar Nederland gekomen nadat hij Oekraine is uitegezet. Hij is niet van plan zijn strijd te staken tegen de corruptie in dat land.

Kopieer naar clipboard

Meer weergeven