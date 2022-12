Kamerleden lopen weg tijdens debat: ‘Ik voel me geschoffeerd!’

Het debat omtrent de mondkapjesdeal loopt uit op een chaos. Het gaat mis bij een stemming om minister Hugo de Jonge bij het debat te betrekken. In de eerste instantie was hier een meerderheid voor, later niet meer. Verschillende Kamerleden uit de oppositie besluiten uit het debat weg te lopen.