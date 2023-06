Heftig: vrouw (21) sterft na duw in ravijn Duitsland

Een dramatisch incident bij een uitzichtpunt op het beroemde Duitse Slot Neuschwanstein wanneer een toeriste van 21 jaar en haar 22-jarige vriendin samen met een dertigjarige man een uitkijkpunt bezoeken. Volgens het Duitse Openbaar Ministerie raakte het drietal in een handgemeen, na een potentieel zedenincident. De twee vriendinnen vallen vervolgens, na een duw van de man, in het ravijn. De 21-jarige vrouw komt te overlijden, haar vriendin ligt zwaargewond in het ziekenhuis.