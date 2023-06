Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van De Telegraaf

Sluwe fraudeur steelt dierbare sieraden van vrouw(87) uit Velp

Video

Een man, die zich voordoet als bankmedewerker, besteelt een vrouw van 87 in haar eigen woning in Velp. Na een belletje van ‘de bank’ met het verhaal dat geprobeerd is om geld te stelen van haar rekening, komt een man langs om de vrouw te helpen. Hij komt betrouwbaar over op het slachtoffer en vraagt naar haar pincode. Hij ging aan de slag op haar laptop. Later blijkt dat hij een rekening op haar naam probeerde te openen. Gelukkig is dat niet gelukt. Helaas weet hij wel sieraden los te peuteren onder het mom van een taxatie om haar kostbaarheden te verzekeren. Met de verzameling sieraden neemt hij vervolgens de benen. Het slachtoffer is daardoor onder meer een dierbaar medaillon kwijt met daarin foto’s van haar overleden man en zoon. De verdwenen sieraden hebben een onbetaalbare persoonlijke waarde voor het slachtoffer. De emotionele impact van deze diefstal is enorm. Herken jij deze man of heb je informatie over de gestolen sieraden? Geef het door aan de politie. Dat kan via het digitale tipformulier; www.politie.nl/telegraaf of bel gratis de tiplijn; 0800-6070. Anoniem informatie doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem; 0800-7000. Vermeld aub bij het doorgeven van je tip de code T3016