Sexy boerin eerlijk: 'Toen werd ik een beetje nat'

07:02 Video

Julia is de Boerin van de maand september. Ze heeft de opleiding Veehouderij afgerond en met veel liefde bij varkens-, geiten- en koeienbedrijven gewerkt. Julia vertelt over haar toekomst in de sector en hoe de shoot in zijn werk ging.