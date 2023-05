Van der Gijp onthult: 'Hans Kraay verdrietig om actie Derksen'

René van der Gijp neemt het in zijn podcast op voor Wim Kieft, Jan Boskamp en Hans Kraay. Hij onthult dat Kraay erg verdrietig is om de manier waarop hij is afgeserveerd door Johan Derksen.