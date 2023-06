Nieuwe stortbuien: ‘Lokaal is wateroverlast zeker weer te verwachten’

De zomer is officieel begonnen. En los van de heftige onweersbuien van dinsdag hebben we het qua weer tot nu toe best goed gehad. Blijft dat zo of krijgen we toch weer te maken met buien? Jeroen Elferink, meteoroloog bij Weerplaza, schetst het weerbeeld van de komende week en voorspelt wat voor zomer we krijgen.