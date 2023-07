Extreme hitte levensgevaarlijk: 'Dit is écht een no-go!'

18:04 Video

Veel plekken op de wereld worden geteisterd door extreme hitte. Landen in het zuiden van Europa hebben te maken met temperaturen van meer dan 40 graden. In het Californische national park Death Valley werd de schokkende 55 graden Celsius zelfs bereikt. Maar wat doet deze extreme hitte met het lichaam van een mens en hoe gevaarlijk is het?