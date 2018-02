Nederlandse fan idolaat van Tsjechische schaatsster

Vandaag, 10:43 in BINNENLAND

Terwijl heel Nederland juichte voor Esmee Visser, zat er één landgenoot teleurgesteld op de tribune in Korea. Een bijzonder verhaal vandaag in Pim in PyeongChang over een fan die al 12 jaar zijn idool achterna reist.

Kopieer naar clipboard

Meer weergeven