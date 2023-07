Energierekening blijft stijgen: zoveel belasting betaal je

De energierekening is fors duurder geworden, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Op jaarbasis is een gemiddeld huishouden 630 euro duurder uit ten opzichte van 2022. Een groot deel van die kosten is belasting. Willemijn van Benthem, verslaggever DFT, legt uit hoeveel belasting we eigenlijk betalen.