'Opvallend dat vriendin André Hazes nu in paniek is'

Instagrammer Yvonne Coldeweijer bracht maandag het gerucht de wereld in dat Sarah van Soelen, de vriendin van André Hazes, in Spanje zou zijn om af te kicken van cocaïne. Het bekende koppel was er allerminst over te spreken, er zou namelijk niks van kloppen. Showbizz-verslaggever Jordi Versteegden laat zijn licht over de discussie schijnen.