GP Imola afgelast: ‘Heel raar als je hier toch gaat racen’

17 mei Video

Geen ronkende motoren en piepende banden dit weekend in Italië want de Grand Prix op Imola gaat vanwege noodweer niet door. In de regio Emilia Romagna worden mensen geëvacueerd en er zijn meerdere doden gevallen. Verslaggever Erik van Haren over de afgelasting.