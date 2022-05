Eva (23) is ongeneeslijk ziek: 'Mijn toekomst is niet lang'

Video

De 23-jarige Eva Hermans-Kroot heeft de diagnose longkanker stadium 4 en is daarom ongeneeslijk ziek. Woensdagavond won ze een Best Social Award voor haar Instagram-account Longeneeslijk, waar ze alles deelt over haar traject.