Bertus (75) flirt met knappe agente: ‘Je bent een lekker ding!’

Vandaag, 16:16 in NIEUWS

De Brabantse volkswijk Tuinzigt wordt in de volksmond ook wel Tuigzigt genoemd. In een nieuwe aflevering van de EO-serie Typisch Tuinzigt gaat wijkagente Johanneke langs bij een ondeugende oudere. De serie is te zien van maandag tot en met donderdag om 19.15 uur op NPO 2.

Kopieer naar clipboard

Meer weergeven