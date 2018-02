Ontroerende Lubbers-anekdote bij afscheid

Vandaag, 17:00 in BINNENLAND

Het Nederlandse publiek kon vandaag afscheid nemen van Ruud Lubbers in de Laurentius- en Elisabethkathedraal in Rotterdam. Dinsdag is de begrafenis van de recordpremier in familiekring.

