Huskyfeestje in Tirol

Vandaag, 17:46 in VRIJ

Voor deze roedel husky’s in het Oostenrijkse Söll is het elke dinsdag feest. Op een sneeuwvlakte net buiten het dorpje in skigebied Wilder Kaiser sleeën ze die dag met toeristen.

Kopieer naar clipboard

Meer weergeven