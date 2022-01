‘Ontwikkeling rond duurdere vliegtickets in stroomversnelling’

Video

De milieueffecten van vakanties zouden volgens ANVR-topman Frank Oostdam doorberekend moeten worden in de prijs. Daardoor worden bijvoorbeeld vliegtickets duurder. KLM neemt alvast een voorschot op mogelijk strengere milieueisen van de Europese Commissie, maar volgens verslaggever Yteke de Jong is het nog maar de vraag of die worden doorgevoerd.