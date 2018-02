Hierom veranderen wapenwetten Amerika niet

Scholieren eisen strengere wapenwetten na de dodelijke schietpartij op een school in Parkland, Florida, waarbij 17 mensen omkwamen. Maar de kans dat er nu wél iets gaat veranderen in de wapenwetgeving is niet zo groot.

