Van Hooijdonk rectificeert: ‘Dan kan Steijn alsnog kort geding aanspannen’

Pierre van Hooijdonk gaat zijn uitspraken van afgelopen zondag bij Studio Voetbal over Ajax-trainer Maurice Steijn rectificeren. Hij zei dat Steijn in zijn tijd bij NAC betrokken was bij ‘duistere zaakjes’. Nu blijkt dat hij die aantijgingen niet hard kan maken, ziet chef voetbal Valentijn Driessen.