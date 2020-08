Demonstratie Berlijn: ‘Geduld van het volk is op!’

Video

De politie heeft in het Duitse Berlijn een einde gemaakt aan de demonstratie tegen de coronamaatregelen die zijn opgelegd door de regering-Merkel. Duizenden mensen kwamen zaterdag in de stad bijeen. Correspondent Rob Savelberg was erbij en sprak met betogers.