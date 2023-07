Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van De Telegraaf

Duo klungelt met vuurwapen: beschieting op pand mislukt

20:21 Video

Met een vuurwapen proberen twee jonge verdachten op donderdag 13 juli rond 06:10 uur een pand aan het Marktplein in Winschoten te beschieten. Het lukt ze niet om het wapen af te vuren en het tweetal loopt weg met het vuurwapen richting het kermisterrein. Herken jij ze? Geef je tip dan alsjeblieft door. Dat kan via de gratis opsporingstiplijn van de politie op nummer 0800-6070 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Digitaal kun je ook je tip kwijt: www.politie.nl/tipformulier Vermeld daarbij de code T3029