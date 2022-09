Horrormaand voor man: elf dagen op vriezer op zee en na redding gevangenis in

Een man die enkele dagen op zee wilde vissen in Brazilië komt gruwelijk in de problemen. Toen zijn boot plotseling zonk, kon hij net op tijd op zijn vriezer klimmen. Hij overleefde daarmee elf dagen op zee. De man bleek niet gedocumenteerd te zijn en moest na de reddingsactie zestien dagen de gevangenis in.