Moeder in Noord-Korea vermiste Amerikaanse militair: ‘Wil gewoon mijn zoon terug’

20 jul. Video

Claudine Gates, de moeder van de Amerikaanse militair Travis King, heeft gereageerd op het nieuws omtrent haar zoon. King stak dinsdag de grens met Noord-Korea over nadat hij zich in Zuid-Korea had aangesloten bij een tour in de gedemilitariseerde zone.