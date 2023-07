Moeder in Noord-Korea vermiste Amerikaanse militair: ‘Wil gewoon mijn zoon terug’

Claudine Gates, de moeder van de Amerikaanse militair Travis King, heeft gereageerd op het nieuws omtrent haar zoon. King stak dinsdag de grens met Noord-Korea over nadat hij zich in Zuid-Korea had aangesloten bij een tour in de gedemilitariseerde zone.