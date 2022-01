Romantische beelden: eerste liefdevolle kus in Big Brother

Video

De bewoners van Big Brother zijn nog maar net ingetrokken in het huis en nu al is er sprake van opbloeiende liefde. Dimitri en Vera kunnen niet van elkaar afblijven en hebben zelfs al gekust. Big Brother is iedere werkdag om 20:30 uur te zien op RTL5.