Dit is waarom de automatische verlichting niet in de mist werkt

Video

Mistbanken ontbraken deze week, maar de weergoden lieten overduidelijk van zich horen. Het onstuimige weer zorgde voor een opeenvolging van zonnestralen, sneeuwbuien, regen en hagelbuien. Zorg dan dat je als automobilist goed wordt gezien, want bij acute weersveranderingen haalt de Nederlander direct zijn voet van het gaspedaal. Zien en gezien worden, essentieel in het dagelijkse verkeer. Niet alleen tijdens bizarre weersomstandigheden, in het algemeen. Op een deels beboste weg waarin schaduw en zon elkaar afwisselen kan ontstoken verlichting het verschil maken. Immers, de ogen hebben tijd nodig om op de lichtintensiteit te reageren. Een vuile voorruit, opgedroogde regendruppels op de buitenspiegels, enzovoort: ze beperken het maximale zicht en zorgen in donker, in de avondschemering en tijdens slecht weer dat je niet alles om je heen ziet. Met brandende verlichting positioneer je je duidelijker in het verkeer. Rijden met dimlicht aan maakt je zichtbaarder dan wanneer je zonder verlichting rijdt. In de mist, tijdens zware regenval, tijdens sneeuwbuien zie je geregeld automobilisten die zonder verlichting rijden. In deze aflevering van Sjoerds Weetjes legt Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen je uit hoe je verlichting werkt. Hij geeft aan wat de verschillen tussen standlicht en dimlicht zijn. Wat betekent de ‘auto’-stand op je verlichting? Wanneer ontsteken je lampen automatisch en waarom doen ze dat niet wanneer het mistig is?