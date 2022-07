Glennis Grace gedraagt zich hysterisch in supermarkt: ‘Kijk uit!’

Video

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week over wederom een opvallende video van Glennis Grace. Ook is er een opmerkelijk object gesignaleerd in de tuin van Gerard Joling. Verder heeft Jan genoten van Desiree in B&B Vol liefde.