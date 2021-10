Stefania staat doodsangsten uit: 'Ik ben 18, laat me leven!'

Video

Van een volksfeest in het Verenigd Koninkrijk, via de mega-commercie in de Verenigde Staten naar een volledige industrie die in ons eigen land zichzelf kan bedruipen: Halloween is, ook in ons land, een blijvertje. Ook pretparken springen in op deze trend en zetten hun parken vol met spookhuizen. Verslaggever Stefania neemt een kijkje tijdens de Halloween Fright Nights in Walibi Holland om te zien hoe het er daar aan toe gaat.