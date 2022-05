Toptrainer gaat viral met speech over bloedbad Texas

Basketbalcoach Steve Kerr weigert voorafgaand aan het NBA-duel van zijn Golden State Warriors iets over de wedstrijd te zeggen. De trainer is enorm aangedaan door het drama op een school in het Texaanse Uvalde waar een 18-jarige man negentien kinderen en twee leraren doodschoot.