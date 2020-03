Stuntelende Wendy van Dijk gaat weer los in 'Wie het laatst lacht'!

Vrouw

Wendy van Dijk was jaren geleden rázend populair als het typetje Ushi, de wat naïeve 'journaliste' uit Japan, die de meest gênante vragen stelde aan (inter)nationale artiesten. Van Adele en Lionel Richie tot Pamela Anderson en Donny Osmond: iedereen nam ze in de maling tijdens haar hilarische interviews. Ushi is verleden tijd, maar... Wendy's typetjes zijn weer terug! Dit keer in het programma 'Wie het laatst lacht', vrijdag 20:30 uur op SBS6. Bereid je maar weer voor op een avondje slappe lach, want het gaat vanaf moment één uiteraard he-le-maal fout. Bekijk hier een voorproefje.