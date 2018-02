Cor (67) dolverliefd op Ghanese chatvriendin (32)

Gisteren, 14:55 in BINNENLAND

De Brabantse volkswijk Tuinzigt wordt in de volksmond ook wel Tuigzigt genoemd. In een nieuwe aflevering van de populaire EO-serie Typisch Tuinzigt vertelt bewoner Cor over zijn grote liefde in Ghana. Typisch Tuinzigt, donderdag 19.20 uur, NPO 2.

