Zo werkt DNA-onderzoek Nicky Verstappen

Gisteren, 20:17 in BINNENLAND

De politie heeft alle mannen in Landgraaf opgeroepen om deel te nemen aan het grootste DNA-verwantschapsonderzoek ooit in Nederland in de onopgeloste moordzaak van Nicky Verstappen. Projectleider Hans Ramaekers vertelt hoe dat in zijn werk gaat.

