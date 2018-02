Opnieuw wolf gespot: prachtige beelden

1 uur geleden in BINNENLAND

Een sluiswachter in de omgeving van Putten, Gelderland, stond vrijdagochtend oog in oog met een wolf. Of het om dezelfde wolf gaat die eerder deze week werd gespot in Bennekom en Wageningen is niet bekend.

