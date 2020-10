Marieke: Als ik maar getrouwd ben

Vrouw

In het nieuwe programma ‘Borsato’s Budget Bruiloft’ helpen Mary en Betty bij het verwezenlijken van de mooiste dag. In de moeilijkste periode van haar leven leerde Marieke op de daklozenopvang Roy kennen. Inmiddels hebben ze een kind en zijn ze al negen jaar verloofd. Voor de daadwerkelijke bruiloft hadden ze nooit geld, en toch gaat de Grote Dag er nu snel komen... Marieke: “Al trouw ik in de achtertuin.” Op woensdag 28 oktober is de eerste aflevering om 20:30 uur te zien op RTL 5.