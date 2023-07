Bizar! Tentenkamp ontdekt in Haagse villawijk

28 jul. Video

Volle eettafels, flessen wijn en meerdere tenten. Inwoners van een Haagse villawijk weten niet wat ze zien wanneer een groepje daklozen een compleet tentenkamp heeft opgezet in de bosjes naast hun achtertuin. Zelfs de waterkraan van de villabewoners is niet veilig. Handhavers is een Telegraaf-serie over veiligheid in Nederland. Bekijk hier eerdere afleveringen https://www.telegraaf.nl/zoeken/handhavers