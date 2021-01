‘Bodemloze put luchtvaartbranche blijft voorlopig’

Financieel

Air France-KLM maakt halverwege februari de jaarcijfers bekend, maar nu al zijn cijfers van onderdeel Air-France uitgelekt. Het resultaat over afgelopen jaar zal zo’n 3,6 miljard euro negatief zijn. Volgens luchtvaartverslaggever Yteke de Jong is de bodem nog niet in zicht en zal ook aankomend jaar 'dramatisch’ zijn.