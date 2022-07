‘Als Johan Derksen stopt is dìt het plan’

Video

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week denkt Jan te weten wat de échte reden is van het huwelijksaanzoek van Carlo Boszhard. Verder reageert Jan op het nieuws dat Wilfred Genee nóg een talkshow gaat maken en alles over Henk Krol, bij wie zijn verhuizing naar Spanje alles weg heeft van een aflevering van Ik Vertrek.