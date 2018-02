'Onze wereld is in tweeën gesplitst'

Vandaag, 07:00 in BINNENLAND

De zieke Thomas zit in het laatste traject van zijn behandeling tegen kinderkanker. Zijn ouders kijken uit naar de opening van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, waar alle expertise over kinderkanker bij elkaar komt.

Kopieer naar clipboard

Meer weergeven