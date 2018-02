Orlando (17) vermist: dringende oproep politie

Vandaag, 09:10 in BINNENLAND

De politie is op zoek naar informatie over de vermiste Orlando Boldewijn uit Rotterdam. De 17-jarige jongen was actief op de datingapp Grindr. Tips? Bel 0900-8844 of anoniem 0800-7000.

