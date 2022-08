Boze boer haalt uit: ‘Remkes hoort in bejaardentehuis!’

Video

Boerenbemiddelaar Johan Remkes gaat vrijdag met LTO in gesprek over de stikstofplannen van het kabinet. Pim Sedee spreekt boeren die er weinig vertrouwen in hebben en nieuwe, grovere, boerenprotesten zien aankomen.