Jonge kunstenaar ‘vernaggelt’ Rietveld: ‘Er was geen weg terug’

Video

De jonge kunstenaar Koen van Eeckhoutte krijgt de beschikking over een replica van een Rietveldstoel en besluit er een skelet op te schroeven. Maar terwijl hij bezig is met gaten boren, begint hij te twijfelen of het toch niet om een originele uitvoering gaat.