Boerenpartij in stijl naar Binnenhof: ‘Hier zijn we Den Haag!’

Video

Het ziet ernaar uit dat de Boerenpartij BBB met 1 zetel in de Tweede Kamer komt. Daarom werd lijsttrekker Caroline van der Plas donderdag door Kamervoorzitter Arib uitgenodigd om samen met andere gekozen lijsttrekkers te spreken over de kabinetsformatie. Van der Plas kwam geheel in stijl aan op het Binnenhof.