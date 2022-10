Topmodel verrast naakt op de catwalk (met creatieve truc)

Video

Topmodel Bella Hadid verraste tijdens de fashionweek in Parijs de toeschouwers van de show van het Franse modehuis Coperni door naakt op de catwalk te verschijnen. Een team stond klaar om haar een wel heel bijzondere outfit aan te meten. Door middel van hoogtechnologische vloeistof kreeg zij een jurk opgespoten. Het goedje werd ontwikkeld door de Spaanse ontwerper/wetenschapper Manel Torres en bevat katoen- of synthetische vezels die in stof veranderen.