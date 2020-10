Dit is de allereerste (en dus revolutionaire) Corvette met middenmotor, de C8!

Video

Bijna zo lang als de Chevrolet Corvette op de markt is, zijn er ook geruchten geweest dat bij ‘de volgende generatie’ de motor vanuit de neus naar een plek achter de stoelen zou worden verplaatst. Inmiddels zijn we aanbeland bij de achtste generatie en is het daadwerkelijk gebeurd! De ‘All American Sportscar’ gaat voortaan door het leven met een middenmotor layout. Er zullen vast puristen zijn die van het idee gruwen, maar volgens zijn makers had het ontwikkelingsteam achter de Corvette geen keus. Om nog meer vermogen op straat te krijgen en vermoedelijk ook om de overstap naar (gedeeltelijke?) elektrificatie te bespoedigen, moest worden afgestapt van de motor voorin de neus.