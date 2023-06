'Met deze drankmaatregelen pakt kabinet de gewone man'

Kunnen we geen alcohol meer drinken in de sportkantine, geen wijn en speciaalbier meer kopen in de supermarkt en komt er een minimumprijs voor alcoholische dranken? Staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid) heeft in elk geval verregaande ideeën. Maar volgens politiek verslaggever Pepijn van den Brink is het allesbehalve een gelopen race.