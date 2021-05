Wapeninleveractie: 'Had er niet zóveel verwacht'

De wapeninleveractie 'zonder straf van je wapen(s) af' in Den Haag levert 669 wapens op, waarvan 30 vuurwapens. Met deze actie wil de politie bewustwording creëren dat het niet normaal is om met een wapen over straat te lopen.