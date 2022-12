WK-rellen fans Marokko: ‘Intrinsieke haat tegen de politie’

Video

Na de WK-wedstrijden van Marokko in Qatar ontstaan geregeld rellen in de grote steden in Nederland. Woensdag speelt Marokko tegen Frankrijk in de halve finale en dus is er opnieuw vrees voor ongeregeldheden. VVD-Kamerlid Ingrid Michon en onderwijsadviseur Samira Bouchibti bespreken de rellen bij Goedemorgen Nederland.