Bizar: brandstichter steekt zichzelf bijna in brand

13:46 Video

Het was in oktober en november vorig jaar flink raak in Emmen. Zo ontplofte op 20 oktober een zogeheten shell, zeer zwaar vuurwerk, bij een restaurant aan de Kolhoopstraat. Op 29 oktober, 8 en 11 november ontploften er vuurwerkbommen bij de Stienackers en het Meerveld. Op 13 november was er een explosie bij een auto aan de Halvemaanweg. Een dag later was het daar weer raak: nu ging het om brandstichting. Het vuur sloeg over naar een nabijgelegen schuur. De politie heeft al aanhoudingen verricht voor de explosie aan de Stienackers. Ze zoeken nog verdachten van de andere incidenten en daarom worden nu beelden getoond. Het is opvallend dat er steeds gebruik wordt gemaakt van de shells. Kennen de verdachten elkaar? Of helpen ze elkaar? Herken je iemand op de beelden? Heb je iemand over de explosies en/of de brandstichting horen praten? Geef je informatie dan door aan de politie. Dat kan via het digitale tipformulier; www.politie.nl/telegraaf. Of bel gratis tiplijn; 0800-6070. Anoniem informatie doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem; 0800-7000. Vermeld aub bij het doorgeven van je tip de code T3027