KIJK LIVE: Extreem hoge waterstand teistert Limburg

Video

Evacuaties, snelwegen die blank staan, elektriciteit die is uitgevallen en vooral heel veel schade. De extreem hoge waterstand verandert Limburg in een rampgebied. In deze live-uitzending houden Pim Sedee en weervrouw Marjon de Hond je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Verslaggevers Karlijn Bernoster en Jeroen Holtrop staan in de getroffen provincie.