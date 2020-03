Rico verliest geduld in pijnlijk interview

Sterren

In Wie Het Laatst Lacht wordt Rico Verhoeven vanavond (20:30 uur) flink in de maling genomen, verklapt Wendy van Dijk. Ook reageert ze op de harde maatregelen die John de Mol heeft aangekondigd bij Talpa. En wat vond ze van de vraag over haar imago onlangs in De Wereld Draait Door?